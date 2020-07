¡The Killers da fecha para el estreno de su sexto álbum!

julio 17, 2020

Ciudad de México. Pese a los intensos meses de aislamiento que hemos tenido debido a la cuarentena y al coronavirus, la banda de rock estadounidense, The Killers, ha anunciado el estreno de su sexto álbum “Imploding the Mirage” para el próximo 21 de agosto.

Así, en poco más de un mes los interpretes de Mr. Brightside alegrarán nuestros oídos con música nueva que seguramente sonará fenomenal.

Y es que en los últimos meses The Killers ha lanzado ya tres canciones que serán parte de este nuevo álbum. La primera fue Caution y luego Fire In Bone. Pero la verdadera sorpresa para los fanáticos fue My Own Soul’s Warning, pues afirman que el viejo estilo de la banda estará de regreso en este disco.

El último álbum de The Killers fue Wonderful World en 2017, e incluyó temas como The Man y Run For Cover; este disco se convirtió en el primero de la banda en llegar al número uno en la lista Billboard 200, con 118 mil copias vendidas en su primera semana.