‘The Last of Us’: Filtran posible fecha de estreno de la serie￼

noviembre 2, 2022

HBO Max todavía no fija una fecha concreta para el estreno de la serie de The Last of Us, sin embargo, nuevas filtraciones han lanzado la posible fecha en la que podría llegar este show a la plataforma de streaming.

Si bien un estreno durante el próximo año es algo que ya se había estimado para el programa, ahora The Verge reporta que en la versión de HBO Max para Estados Unidos se indicó que la serie de The Last of Us se estrenaría el domingo 15 de enero de 2023.

Un dato que cobraría aún más relevancia considerando que en Reino Unido se señaló que la serie presentaría su primer capítulo el 16 de enero de 2023, una fecha que coincidiría con el mencionado lanzamiento debido a las zonas horarias.

Diversos suscriptores, entre los que se encuentran youtubers como el popular DomTheBomb, están reportando fotografías de su cuenta de HBO Max, en las que junto a una breve descripción de la primera temporada aparece la citada fecha.

Aunque ese estreno parece posible por los plazos de filmación y distribución, por ahora no hay información oficial al respecto y la serie de The Last of Us que será protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

Es importante recordar que la serie no será una calca de lo que se ha presentado en los videojuegos, estará inspirada en el primer título, pero el mismo Neil Druckmann, director del juego, comentó que existirán episodios que se alejan de todo lo que los fans conocen.

La serie estará ambientada 20 años después de la destrucción de la civilización, donde Joel es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, iniciando en un viaje lleno de peligros.