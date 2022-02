The Strokes dará concierto en el Foro Sol

febrero 4, 2022

La agenda de conciertos del 2022 crece poco a poco, y esta vez hay actualizarla con una nueva fecha de parte de The Strokes. La banda neoyorkina, liderada por Julian Casablancas, regresará a la Ciudad de México en mayo próximo para reventar la tarima del Foro Sol.

La última vez que la agrupación visitó territorio mexicano fue en el Corona Capital 2019. Ahora, además de presentarse en una única fecha en la capital, The Strokes estará acompañado de The War on Drugs y Mac de Marco, quienes se encargarán de preparar al público antes del gran show.

A través de sus redes sociales, la operadora de eventos Ocesa anunció que el próximo 29 de mayo, el grupo conformado por Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr. y Fabrizio Moretti darán un concierto en el Foro Sol. La preventa para tarjetahabientes Citibanamex será el 9 y 10 de febrero; la venta al público general será a partir de 11.

La banda regresará a México a principios en abril para el Tecate Pa’l Norte en Monterrey y un mes después, hará lo propio en el Corona Capital Guadalajara, el 21 de mayo. En medio de los dos festivales, The Strokes hará una parada en la Ciudad de México para tocar en el Foro Sol, el 19 de mayo.

A casi dos años de su último lanzamiento discográfico, The Strokes presentará en vivo los temas de The New Abnormal, el cual les otorgó el Grammy al Mejor Álbum de Rock, y, por supuesto, también sonarán varios clásicos imperdibles, como ‘The Adults Are Talking’ o ‘Bad Decisions’.

De esta forma, cada vez, más artistas agregan fechas para pasar por nuestro país y por ahí, ya tenemos en la mira a Foo Fighters, The Killers, Coldplay, Dua Lipa, Harry Styles, Maluma, Bad Bunny y más. Ahora, a la lista hay que agregar a The Strokes. ¿Emocionados con el regreso de la banda neoyorkina a tierra mexicana?