The Undertaker anuncia su retiro tras 30 legendarios años en WWE

junio 22, 2020

EU/Medio Tiempo. El día que jamás creímos que llegaría, llegó. Tras 30 años de formar parte del elenco de luchadores de WWE, el legendario The Undertaker anunció su retiro de la lucha libre en el último capítulo de su documental The Last Ride.

Con 55 años, Mark Calaway (nombre real de The Undertaker) se abrió como nunca antes a lo largo de cinco capítulos para la miniserie de WWE Network y fue justamente en el episodio final donde aseguró que ha llegado el momento de decir adiós tras una mítica carrera.

«Si existe un final perfecto para una carrera, fue ese (sobre su última locha contra AJ Styles en WrestleMania 36). Si existiera un predicamento en el que Vince me necesitara y me pidiera volver, debería considerarlo, nunca digas nunca, pero en este punto de mi carrera ya no siento la urgencia de volver al cuadrilátero. Esta vez, como decimos en Texas, ‘es momento de que el vaquero cabalgue hacia la puesta de sol'», aseguró El Fenómeno.

Con una longeva y muy prolífica carrera de la que rara vez se supieron detalles personales porque el mismo Taker así lo quiso, este documental le permitió mostrar la faceta desconocida que por respeto al personaje decidió ocultar.

«No hay nada más para mí por conquistar, es momento de que las nuevas generaciones tomen el gran papel en la compañía. Este documental me ha abierto los ojos, me ayudó en cierto modo a no juzgarme tan duramente por mis últimas luchas, esto me ha permitido mostrarle al mundo ese Undertaker que muchos quisieron ver por décadas y que yo no permití por la naturaleza de mi personaje», agregó