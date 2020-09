‘The Walking Dead’ llegará a su fin en su temporada 11

septiembre 9, 2020

CDMX/AlMomento.Mx. Por años parecía que este momento nunca iba a llegar, sin embargo, lo que varios esperaban desde hace algún tiempo finalmente se concretó y este miércoles AMC fijó un final para The Walking Dead.

Según informa TV Line, The Walking Dead terminará con su temporada número 11, la cual contará con 24 episodios de extra duración que serán emitidos en dos tandas: 12 episodios que llegará en 2021 y los otros 12 capítulos debutarán en 2022.

A ello hay que sumarle seis episodios adicionales que se añadirán a la décima temporada y que podrán verse a inicios del año que viene.

Con lo cual, quedan por rodar y emitir 30 capítulos de The Walking Dead, que terminará definitivamente a finales de 2022. El capítulo que iba a servir de final de la décima temporada se lanzará el 4 de

octubre, tras haberse retrasado por la pandemia del coronavirus.

Pese a esta noticia, el final de la serie original de AMC no es ni de cerca el final del universo de esta historia. Además del conocido spin-off Fear The Walking Dead, que estrenará su sexta temporada el próximo 1 de octubre, también se anunció el lanzamiento de otra serie derivada: The Walking Dead: World Beyond. Este título tiene la particularidad de tener un corte más young adult, con la clara intención de captar público de otro rango de edad.

“Han pasado diez años; lo que tenemos por delante son dos más por venir e historias e historias que contar más allá de eso”, declaró Scott M. Gimple, director de contenido del universo The Walking Dead.

Además de esto, AMC ya está preparando otra nueva serie de la franquicia llamada Tales of the Walking Dead, una serie antológica en la que cada episodio relatará una historia autoconclusiva centrada en personajes nuevos y/o existentes del universo The Walking Dead.

“Nos queda mucha historia emocionante por contar en TWD, y luego, este final será el comienzo de más The Walking Dead: nuevas historias y personajes, rostros y lugares familiares, nuevas voces y nuevas mitologías. Este será un gran final que dará lugar a nuevos estrenos”, añadió. “La evolución está sobre nosotros. The Walking Dead vive”, dijo Gimple.