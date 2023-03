The Weeknd, Jenna Ortega y Barry Keoghan protagonizarán película juntos

marzo 1, 2023

Jenna Ortega, The Weeknd y Barry Keoghan se unirán en una película coescrita por el mismísimo cantante, quien hará su debut en la pantalla grande.

Aunque todavía no se conoce el nombre y la trama se ha vuelto un misterio, se sabe que está siendo dirigida por Trey Edward Shults, quien estuvo detrás de Waves y It Comes at Night. Shults también es productor ejecutivo y coescritor de la película. De acuerdo con Variety el largometraje se está filmando en Los Ángeles.

Además del cantante canadiense ganador del Grammy, la actriz Jenna Ortega, quien consagró su carrera al interpretar a Merlina Addams para Netflix, protagonizará el filme. El elenco también está conformado por Barry Keoghan, actor nominado al Oscar por The Banshees of Inisherin.

Reza Fahim, quien es productor de The Weeknd, es coguionista de la película junto a Kevin Turen y Harrison Kreiss.

Aunque este será el debut en el cine del famoso músico, no será su primera experiencia como actor. Y es que en algún momento de este año se debería de estrenar The Idol, serie de A24 y HBO que también ha desarrollado junto a Sam Levinson, creador de Euphoria, y el citado Reza Fahim.

Una serie que al parecer ha sufrido todo tipo de problemas de producción, incluida la deserción y/o despido de la que iba a ser su directora, Amy Seimetz, tras haber rodado el 80% de la serie, material en gran parte desechado posteriormente.

The Idol se centrará en un polémico gurú de la autoayuda y la relación que sostiene con una emergente estrella del pop.