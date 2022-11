The Weeknd, Metallica y The Killers anuncia su regreso a México Este lunes 28 de noviembre fue un día lleno de anuncios musicales.

noviembre 29, 2022



CIUDAD DE MÉXICO.— Este lunes 28 de noviembre fue un día lleno de anuncios musicales, ya que se dio a conocer la visita a México del canadiense The Weeknd y su gira After Hours Til Dawn; así como el nuevo disco y gira de Metallica, aunado al regreso de The Killers a nuestro país.

Toma nota porque aquí te contaremos todos los pormenores y todo lo que sabemos acerca de los próximos conciertos…

The Weeknd

Como diría The Weeknd, “save your tears for another day” (guarda tus lágrimas para otro día) porque este lunes se reveló que el cantante canadiense llevará su voz a los escenarios del Foro Sol de la Ciudad de México gracias a su nueva gira musical titulada After Hours Til Dawn.

Su gira empezará en Reino Unido el próximo 10 de junio de 2023 y estará dando conciertos a lo largo de Europa hasta llegar al continente americano con su presentación en la Ciudad de México. Después se pasará a Latinoamérica, hasta llegar a la capital de Chile.

⇒ Los fanáticos mexicanos de The Weeknd podrán disfrutar de su presentación el próximo 29 de septiembre en el Foro Sol. Aunque faltan varios meses para el concierto, la preventa está a punto comenzar a través de Ticketmaster.

HPTAAAAAAAAA THE WEKEEND VA A VENIR EL OTRO AÑOOOO, SE CANCELA MI SUICIDIOOOO pic.twitter.com/OLMeO4R5Je November 28, 2022

Metallica en 2024

Desde hace un buen rato surgieron rumores de que Metallica podría visitar México para dar varios shows de este lado del planeta, aunque no había un anuncio oficial hasta este 28 de noviembre y para sorpresa de muchos. La banda anunció con bombo y platillo que vuelven a la Ciudad de México.

El 20 y 27 de septiembre de 2024, la agrupación se presentará en el Foro Sol, donde tendrán como teloneros ni más ni menos que a Greta Van Fleet y Mammoth WVH. También tocarán el 22 y 29 de septiembre, solo que en esta ocasión contarán con Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills como actos abridores.

Ojo, cada uno de los sets de James Hetfield y compañía será diferente, así que tendrán que lanzarse a todos los shows si es que quieren escuchar rolas distintas. La preventa de boletos arrancará el próximo 1 de diciembre, mientras que la venta general iniciará el 3 de diciembre.

The Killers en México

El 2022 estuvo marcado por la reactivación total de todos los eventos masivos como conciertos, partidos de futbol, festivales y más. Es por eso que The Killers ha anunciado un par de conciertos en nuestro país; ésta será la séptima ocasión que pisen suelo azteca.

Serán los próximos días 30 de marzo y 1 de abril cuando éxitos como Spaceman, Smile like you mean it, Somebody told me y Mr. Brightside retumben en Guadalajara (Arena VFG) y la Ciudad de México (Palacio de los deportes), respectivamente. Además, estos se suman a su presentación en el festival Pa’l Norte 2023.

La preventa tendrá lugar el próximo 7 de diciembre y será exclusiva para clientes con tarjeta citibanamex con una modalidad de pago de 3, 6 y 9 meses sin intereses. Asimismo, se espera que sea un día después cuando se habilite la venta para todo el público.