Tianguis siguen vendiendo artículos no esenciales, pero son menos:PC

febrero 20, 2021

Regina Montes/Xalapa. El director de Protección Civil de Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, dio a conocer que al momento no se han suspendido las actividades no esenciales de los tianguis de la ciudad, aunque señaló que ha disminuido el número de comerciantes que se instalan con ese tipo de artículos.

“Hemos tenido las reuniones y al momento ha disminuido mucho las personas que no venden artículos esenciales en los tianguis”, dijo. Sin embargo, el funcionario municipal refirió que la dirección continúa con las desinfecciones en los espacios públicos como tianguis y mercados.Explicó que prohibir la venta de artículos no esenciales en esos espacios comerciales tendrá que ser un acuerdo entre los comerciantes y la subdirección de Comercio que es el área encargada de ese tipo de medidas.

No obstante, apuntó que las desinfecciones y la vigilancia de las medidas sanitarias por parte de los vendedores y los clientes continúa. “Y seguiremos, mientras no se acuerde lo contrario, porque es el área de la subdirección de Comercio quienes tienen que acordar con ellos, y en la medida que no lleguemos ahorita a un acuerdo, vamos a seguir apoyando con las desinfecciones”, dijo.