¡Tienen que respetar la decisión de los alcaldes!: Ramírez Zepeta

junio 17, 2020

Redacción/Xalapa.- El comisionado estatal por Morena, Esteban Ramírez Zepeta platicó para En Contacto respecto a las amenazas que el Partido Acción Nacional (PAN) le hizo a sus alcaldes de sancionarlos en caso de que aprueben la nueva reforma electoral en el Estado.

“Lo que se tiene que respetar es la opinión de los alcaldes, de los cabildos y de los ayuntamientos de Veracruz, nosotros respetamos la opinión de los ayuntamientos… y la verdad es positiva la reforma, reducir el 50 por ciento a los partidos es benéfico para el pueblo veracruzano”, informó.

El morenista pidió a los blanquiazules dejar atrás los recelos, “que ya se dejen de politiquerías, ya 120 ayuntamientos ya mandaron sus actas, ya en su momento el congreso del estado lo van a dar a conocer… pero hay que respetar la decisión de los ayuntamientos de darle su respaldo a la reforma… ya es tiempo de que el PRI PAN y PRD dejen la politiquería a un lado… ahora son los conservadores contra nosotros y nosotros vamos a seguir”, aseguró.

Criticó el actuar del PAN, pues lo considera un golpe a la democracia y una represión al libre albedrío de los alcaldes; “Lo que hacen es una manera de presión… nosotros vamos a respetar la orden de lo cabildos y siempre, siempre vamos a estar a favor del beneficio de la ciudadanía… que vayan al IVAI para hacer la petición de ver las actas… pero en su momento estoy seguro que el representante de la Jucopo (sic) harán lo que sea necesario… ellos están temerosos de que perderán los beneficios que han tenido por años”.

Finalmente respecto a los conflictos nacionales internos que vive el partido del presidente Obrador aseguró que el se mantendrá al margen; “Yo me estoy enfocando en la dirigencia a nivel estatal… yo me enfoco más en la construcción de mi partido y en las elecciones que vienen del 2021 y no lo podemos dejar a un lado, y las diferencias que tengas mis compañeros que las resuelvan entre ellos… a mi me interesa el tema de Morena en Veracruz”, concluyó.