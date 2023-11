¿Tienes miedo al qué dirán? Supéralo con estos tips

noviembre 15, 2023

Si alguna vez has estado de acuerdo con la multitud para encajar o has ido a lo seguro para evitar el riesgo de ser juzgado, probablemente te preocupaba lo que piensen los demás. Es natural, y cuanto antes cambies tu relación con los pensamientos de otras personas, serás un poco más libre de ser tú mismo, lo dice del Dr. Michael Gervais, psicólogo y autor de La primera regla del dominio: deja de preocuparte por lo que la gente piensa de ti.

El Miedo a las Opiniones de Otras Personas (o MOOP, como lo llama el Dr. Gervais) es omnipresente. Nos mantiene estancados y pequeños, pero hay razones biológicas y sociales para ello.

“Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir y escanea constantemente su entorno para encontrar todas las cosas que sean potencialmente peligrosas. Reconocemos que los tigres dientes de sable eran peligrosos. Una de las cosas menos reconocibles es que si nos expulsaran de la tribu hace miles de años, sería casi una sentencia de muerte”, dice Gervais.

Para sobrevivir, el cerebro se sintonizó con la aceptación y creó una psicología en la que constantemente intenta encajar. Las experiencias sociales también desencadenan el antiguo mecanismo de lucha, huida y congelación del cerebro. Por ejemplo, las redes sociales han hecho que nuestras vidas sean más públicas que nunca, lo que brinda más oportunidades para que el cerebro se prepare para recibir retroalimentación.

¿Por quién debes preocuparte?

Que te preocupen las cosas es diferente a que te importen las cosas, dice Gervais. Deberíamos preocuparnos por las opiniones de algunas personas. Hay dos grupos que entran en esta categoría: personas que realmente te conocen y se preocupan por tu crecimiento, y personas que han hecho cosas extremadamente difíciles en su vida, dice Gervais.

“Si vas a prestar atención a las opiniones de las personas, las opiniones que te importan son aquellas que han hecho un compromiso fundamental de preocuparse por ti y las personas que tienen algo difícil en su vida y han estado en el anfiteatro del riesgo. .”

Deja ir a las demás personas

Las opiniones de cualquiera que quede fuera de estos dos grupos no deberían tener ningún peso. Dejar ir su poder significa reconocer las vías de entrada y salida del MOOP, dice Gervais. Primero, tome conciencia de las situaciones que le rodean para tener MOOP. Lo compara con la frase de la película El sexto sentido: “Veo fantasmas por todas partes”.

“Una vez que te das cuenta de que es parte de tu psicología interna, puedes desarrollar un conjunto de habilidades psicológicas que te ayudarán a navegarlo cuando lo sientas o cuando seas consciente”, dice.

Otro detonador al MOOP se experimenta con una búsqueda incesante por la posibilidad de rechazo. Cuando se verifica la aceptación, se pierde el enfoque que se necesita para desempeñarse bien en la tarea.

Cuando sienta que el MOOP hace efecto, reemplace los pensamientos con ejercicios de respiración y diálogo interno que conduzcan a la atención plena. Concentrarse en exhalaciones largas puede ayudar. También presta atención a la narrativa en tu cabeza. Gervais recomienda decirse a sí mismo: “Quiero sacar a relucir mi yo honesto. No voy a estar en deuda con lo que puedan pensar de mí”.

“En esos momentos nos convertimos en nuestros mejores entrenadores”, afirma. “Te has comprometido a no intentar simplemente agradar. Ya no estarás al límite de la opinión de alguien. Entonces tienes una dirección”.

También puedes encontrar una salida al MOOP esforzándose por tener más conversaciones con personas sabias. “Son personas que tienen un profundo conocimiento de cómo funcionan las cosas”, dice Gervais. “Podría ser un psicólogo, un entrenador o una abuela de la calle. Es alguien que trabaja desde un lugar de sabiduría. Suelen hacer preguntas abiertas en lugar de preguntas transaccionales”.

Finalmente, pasar de una identidad basada en el desempeño, que es un modelo de comparación, a una identidad impulsada por un propósito. La identidad basada en el desempeño pretende ser una expresión y no una definición de quién eres.

“Las personas que se centran en el propósito y no sólo en el desempeño encuentran libertad de las opiniones de otras personas, porque el propósito es tan grande e importante que les importa mucho”, dice. “Las opiniones de otras personas palidecen en comparación con la intensidad de un propósito que importa”.

Por qué es importante

Si bien MOOP es un mecanismo que te mantiene seguro, también es un mecanismo que te mantiene pequeño, dice el Dr. Gervais. “Es un intento exhaustivo de intentar interpretar lo que piensan los demás para evitar una evaluación negativa por parte de ellos”, afirma.

Si sólo estás en sintonía con lo que piensan los demás, vives tu vida en los términos de otra persona y no en los tuyos propios. “El MOOP es un mecanismo anticipatorio, lo que significa que ocurre incluso antes de que tenga lugar la interacción con otra persona”, dice Gervais. “Es una preocupación excesiva no por lo que piensan sino por lo que podrían pensar de ti. Es uno de los mayores constrictores del potencial humano. Te impide ser honesto y auténtico y sacar lo mejor de ti mismo”.