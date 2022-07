Tiger Woods se despide del Saint Andrews

julio 15, 2022

Tiger Woods se despidió emocionado luego de no pasar el corte en el Saint Andrews, por lo que entre lágrimas dijo adiós a dicho torneo.

El golfista llegó a las lagrimas al escuchar la ovación de los aficionados en el hoyo 18 y al cruzar el puente de Swilcan Bridge.

Woods, de 46 años de edad, no sabe si será su última vez que jugará en el campo Old Course de St Andrews.

“Llevo viniendo aquí desde 1995 y no sé si físicamente voy a estar en condiciones de volver. Siento que este puede haber sido mi último Old Course de St Andrews”, lamentó Woods.

Esto debido a que el golfista estadounidense no regresará a la casa del golf hasta 2030, por lo que el deportista tendrá 54 años.