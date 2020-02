Tim Burton podría realizar remake de ¡Marcianos al Ataque!

febrero 5, 2020

CDMX/AlMomento.Mx.- Los remakes y reboots estan de moda y no sólo Disney está interesado en traer de vuelta sus clásicos animados. Ahora, la cinta ¡Marcianos al Ataque! podría tener un remake realizado por su director original, Tim Burton.

Esta cinta parodia a las películas de ciencia ficción de los años 50, y en su momento tuvo un reparto lleno de estrellas: Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Annette Bening, Danny DeVito, Sarah Jessica Parker, Natalie Portman, Michael J. Fox, Jim Brown, Jack Black y Christina Applegate. Sin embargo, hoy en día son pocos los que conocen o recuerdan este filme.

Según información de We Got This Covered, el remake de ¡Marcianos al Ataque! estaría bajo las manos del director original, Tim Burton, aunque se dice que sería un “remake moderno”, lo cual no cambiaría la esencia de la historia, pero que los efectos serían mejores.

La noticia aún no es oficial pero no sorprende que Hollywood quiera seguir apoyándose en la nostalgia del público para lanzar más de estas historias recicladas.