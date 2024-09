Tiroteo en secundaria dejó varias víctimas en Georgia

Redacción Xalapa.- Durante este miércoles, se reportó un tiroteo en una escuela secundaria que dejó varios heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, se desconoce el número oficial de víctimas, no obstante, la policía logró detener a un presunto sospechoso que salió de la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia.

Ante ello, Oficina del Sheriff del Condado de Barrow informó «Se han reportado víctimas, sin embargo, los detalles sobre el número o sus condiciones no están disponibles en este momento». Debido a lo anterior, varias ambulancias y elementos policiacos fueron convocados para ejecutar un operativo de rescate dentro de las instalaciones.

#HappeningNow shooting at Apalachee High School in Barrow Co. GA. Hearing reports of injuries. pic.twitter.com/t4xgv8Ibaq — DAP (insert blue check here) (@Deetroit_Dave) September 4, 2024