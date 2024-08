Titular de Sedecop evita opinar sobre riesgos económicos de la reforma al Poder Judicial

agosto 31, 2024

Dice que todavía no se concreta y no es su especialidad

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Enrique Nachón García descartó que empresarios extranjeros le hayan externado su preocupación por la virtual reforma al Poder Judicial.

A pesar de que a nivel internacional y nacional se ha mencionado una posible recesión económica, por la reforma que busca que los jueces y magistrados sean electos por el voto popular, el funcionario dijo que no quería hablar del tema.

Representantes de Citibanamex advierten que los mercados están subestimando el riesgo económico por la mayoría calificada del partido en el poder: Morena, y la aprobación de la reforma judicial.

Cuestionado si empresarios le habían externado su preocupación dijo: “No es un tema que yo no domino, es un tema que no es de mi especialidad, pero sobre todo porque todavía no concluye.

“Yo de esto no puedo opinar hasta que no sea un tema hecho. Nadie me ha comentado nada”, se limitó a decir.

De igual forma, aseguró que el proyecto del Istmo de Tehuantepec sigue avanzando y aunque ya hay empresas interesadas en invertir en los polos de desarrollo económico, aun no se pueden dar a conocer los nombres.