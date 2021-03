Todo apunta a que este año la depreciación del peso continuará

marzo 2, 2021

Las perspectivas del tipo de cambio del peso en relación al dólar, siguen siendo inciertas. No obstante, todo apunta a que este año la depreciación de la moneda mexicana siga creciendo. Las razones son variadas y los análisis posibles, también; sin embargo, desde la perspectiva de Consultores Internacionales, las más importantes son las siguientes.

1. Aumentó la rentabilidad de los títulos de renta fija en Estados Unidos. La rentabilidad de los bonos del tesoro a 10 años que había alcanzado un mínimo de 0.51% en agosto de 2020, cerró febrero en 1.41%. Esto ha sido un aliciente para cambiar la preferencia por inversiones en renta variable en México para adquirir estos títulos que son de bajo riesgo y garantizan utilidades en el corto y mediano plazo.

2. El carry trade dejó de ser un buen amortiguador del tipo de cambio. Esta práctica que consiste en obtener créditos blandos en Estados Unidos y colocarlos en bonos con mayor rendimiento en México, está dejando de suceder, asociado principalmente a las previsiones de mayor inflación en México, tasas de interés reales casi en cero y a la expectativa de una acelerada depreciación del peso.

3. Aumento del índice dólar. Asociado a lo anterior, en el mismo periodo este índice, que mide el valor de la divisa estadounidense con relación a una canasta de monedas extranjeras, ha tenido un rápido incremento en los últimos días, pasando de un promedio de 90.1 puntos en el primer mes y medio del año a superar los 90.9 puntos el 26 de febrero pasado, el nivel más alto en 12 meses, lo que da muestra de una recuperación gradual, pero firme.

4. Crecimiento económico. Claramente hay un diferencial significativo en la recuperación de la economía estadounidense, respecto de la de México que no ofrece señales de recuperación al menos en los meses siguientes, lo que, asociado a una baja preferencia por el riesgo, simplemente limita las posibilidades de nuevas inversiones y atracción de capitales de corto plazo a México.

5. Incertidumbre. A lo anterior, hay que agregar una serie de elementos como las diferentes políticas públicas y actitudes hacia la inversión extranjera y privada, que podrían impulsar una salida de capitales, el proceso electoral y en general malas condiciones en el ambiente de negocios. Así, el tipo de cambio podría cerrar el año arriba de 21.50 pesos por dólar.

En enero aumentaron 25.8% las remesas a México.

En el mes de enero llegaron 3,298 millones de dólares por remesas a México, lo que representó un aumento de 25.8% a tasa anual. La dispersión en ese mes de la segunda ronda de estímulos directos hasta por 600 US dólares por miembro del hogar en Estados Unidos pudieron contribuir a este importante crecimiento en las remesas a México. Así, las remesas a México podrían crecer 7.0% y llegar a 43,450 millones de US dólares en 2021. La reducción de la tasa de desempleo, la acelerada vacunación de la población y el paquete de estímulos económicos por 1.9 millones de millones de dólares en Estados Unidos impulsarían el crecimiento de las remesas a México. En 2021, se estima que los mayores flujos de remesas llegarían a Jalisco (4,550 millones de US dólares, md), Michoacán (4,310 md) y Guanajuato (3,515 md).

Pero en materia de remesas, la posibilidad de que aumenten, es muy incierta. podrían contribuir para que se recupere la actividad económica en Estados Unidos, mejoren las condiciones para los mexicanos que laboran en ese país, y aumente el flujo de remesas a México en 2021. La reducción gradual de la tasa de desempleo, la implementación acelerada de la vacunación de la población y el paquete de estímulos económicos por 1.9 millones de millones de US dólares propuesto por el presidente Joe Biden, ayudaría a consolidar el envío de remesas a México.

Cabe destacar que actualmente, el presidente Joe Biden se encuentra gestionando un paquete de estímulos económicos por 1.9 millones de millones de US dólares. En esta propuesta de ley, se tiene contemplado los Pagos de Impacto Económico de 1,400 US dólares por persona. Estos apoyos podrían contribuir de forma importante a los hogares mexicanos en Estados Unidos, y posiblemente a las remesas a México durante 2021.

Reconocen industriales del azúcar acciones contra el contrabando del dulce.

Industriales del azúcar reconocieron la labor del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración de Aduanas para combatir el contrabando técnico de azúcar al territorio mexicano. En efecto, la importación irregular de azúcar afecta a la agroindustria de la caña de azúcar y perjudica tanto a cañeros e industriales que representan más de 2.4 millones de empleos directos e indirectos en zonas rurales de nuestro país. No obstante, la CNIAA está solicitando formalmente que se investiguen otras posibles formas de contrabando técnico, como la presunta aplicación ilegal de la clasificación arancelaria con fines de evasión fiscal, entre otras.

No se debe olvidar que la importación de azúcar está sujeta al pago de impuestos, siendo falso que existan actualmente cupos o preferencias comerciales derivadas de los Tratados Internacionales, incluyendo el Tratado firmado entre México y los países de Centroamérica, ya que ilegalmente se habían aducido dichos mecanismos para evadir fraudulentamente los impuestos de importación de azúcar.

La CNIAA asimismo está solicitando formalmente que se investiguen otras posibles formas de contrabando técnico, como la presunta aplicación ilegal de la clasificación arancelaria con fines de evasión fiscal, entre otras.

La Cámara Azucarera tiene plena confianza en las firmes acciones tomadas por las autoridades aduaneras en defensa de esta agroindustria azucarera, que genera 500 mil empleos directos en 269 municipios rurales ubicados en 15 Estados, y seguirá coadyuvando con las autoridades aduaneras en el combate a la ilegalidad en el marco del PROCAFIS así como en las Mesas de Combate a la Ilegalidad. México es un país superavitario en la producción de azúcar, con un nivel de producción estimado oficialmente para este ciclo de aproximadamente 6 millones de toneladas, por lo cual el abasto nacional, que se estima en 4 millones de toneladas, se encuentra plenamente garantizado.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx