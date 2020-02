Todo ciudadano tiene derecho a denunciar: Yolli García

febrero 7, 2020

Regina Montes. Xalapa. Tras la denuncia contra los consejos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ante la Fiscalía Anticorrupción, por supuesto incumplimiento de un deber legal y abuso de poder, la consejera Yolli García Álvarez aseveró que todo ciudadano tiene derecho a denunciar pero negó que no estén realizando su trabajo a cabalidad.

Rechazó que haya un rezago en los recursos de revisión igual para todos los comisionados y destacó que han tratado de cumplir y completar su trabajo pues de 2018 “son pocos” los pendientes.

“Conocemos del tema por los medios de comunicación, la fiscalía a nosotros no nos ha notificado, nosotros consideramos que cualquier ciudadano está en su derecho de de presentar las denuncias que considere pertinentes y habrá que esperar los trámites su se hagan en la fiscalía y nos emplacen a nosotros, que contestemos y la fiscalía será quien determinará si hay algún delito o acto que sancionar”, dijo.

Ahora, explicó que cada consejero deberá responde de manera personal como integrantes del pleno “así ha sido en las denuncias que presentó el contralor”.

Dijo que llama la atención que el denunciante, Filoberto Lozano del Centro de Desarrollo Integral Comunitario Flor de Lis comentara que no tendrían problemas si “ya le hubiéramos otorgado el dinero que nos pidió el controlar. Me sorprendió porque no veo la vinculación entre una cosa y otra”.

Y es que refirió que la solicitud de recursos no es procedente y eso está siendo revisando también por las autoridades.

“Pareciera que hubiera un vínculo entre ellos y que lo está haciendo patente cuando comenta que tendríamos menos problemas si le diéramos ese dinero”, añadió.