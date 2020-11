Todo el personal de todas las áreas debe contar con protección ante la pandemia: Sociedad Médica

noviembre 5, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. Se debe proporcionar equipo de protección personal para el personal de las áreas de camilleros, lavandería e intendencia al interior de los hospitales, porque ellos también se encuentran en riesgo de contraer Covid-19, a pesar de no estar en las áreas.

Así lo consideró el presidente de la Sociedad Médica del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, Juan Francisco Guerrero Morales, quien dijo que a más de 7 meses se ha tenido acceso a este equipo para el personal médico y de enfermería que están atendiendo a pacientes con Sars Cov 2.

Si bien ha alcanzado este equipo, la Sociedad Médica sigue solicitando apoyos a las instituciones y asociaciones altruistas para poder dar equipo a los trabajadores de otras áreas.

Comentó que hasta el momento se ha dotado de equipos de protección personal que se requiere no se ha tenido desbasto del mismo.

“El punto es que en ocasiones se considera solo al personal que entran a las áreas Covid, pero no el Hospital no solo es área Covid, en ellos se incluye personal de intendencia, camilleros, lavandería, a quienes no se les considera el equipo de protección personal, pero se les tiene que proporcionar”.

Este personal, dijo, se encuentra también en riesgo de adquirir el padecimiento al interior del hospital.

Asimismo, el titular de la Sociedad Médica señaló que a pesar de que existen normas estrictas para la atención de personas Covid se pasan algunos parámetros y eso causa que algunos trabajadores se contamina.

“Algunos de los trabajadores que han fallecido durante esta pandemia en el Centro de Alta Especialidad no se contagiaron al interior del nosocomio, o al frente del covid”, finalizó.