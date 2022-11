Todos los estrenos de HBO Max para noviembre de 2022

noviembre 2, 2022

Un nuevo mes llega y con él también llegan grandes estrenos en las distintas plataformas de streaming. En el caso de HBO Max, la plataforma agregará durante noviembre algunas producciones que han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas.

Dentro de los estrenos destacados de HBO Max están Don’t Worry Darling, la cinta polémica cinta protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, así como The Winchester y una precuela de la aclamada serie Sobrenatural.

A continuación te dejamos la lista completa de series y películas que llegarán durante noviembre de 2022 al catálogo de HBO Max.

Series en HBO Max

The Winchester – 1 de noviembre

The Head – 1 de noviembre

The Outlaws – 3 de noviembre

The Hype temporada 2 – 4 de noviembre

Confía en Mí – 7 de noviembre

La vida sexual de las universitarias temporada 2 – 17 de noviembre

Películas

Mamá para rato – 1 de noviembre

Trilogía Back to the Future – 2 de noviembre

Marry Me – 2 de noviembre

Wundershön – 4 de noviembre

La leyenda de la Bruja de Navidad – 4 de noviembre

Don’t Worry Darling – 7 de noviembre

A Christmas story Christmas – 17 de noviembre

Documentales

Los hombres que vendieron La Copa del Mundo Temporada 1 – 2 de noviembre

Osel – 3 de noviembre

Un sueño real temporada 2 – 16 de noviembre

Camilo: el primer tour de mi vida – 18 de noviembre

Anime

Doraemon y los siete magos – 6 de noviembre