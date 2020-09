Tom Cruise ya tiene fecha para viajar al espacio

EU/Medio Tiempo. El actor Tom Cruise será uno de los afortunados en poder viajar al espacio y todo para poder grabar una película en la Estación Espacial Internacional.

Según el portal TMZ, el también productor viajará acompañado del «Edge of Tomorrow», Doug Liman, en el cohete SpaceX Crew Dragon en octubre de 2021.

Cabe destacar que en mayo pasado se dio a conocer la posible noticia, que hoy es una realidad.

Esta nueva producción del actor tratará de aventura y acción, pero sin duda de mucho riesgo por lo cual ya trabaja junto con Elon Musk y la NASA.

En «Misión Imposible» escaló un rascacielos y se colgó de un helicóptero.

Mientras que en «Fallout» se rompió un tobillo luego de saltar por los techos, ahí tuvo que parar dos semanas las grabaciones.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv