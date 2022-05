Toman caseta de La Antigua para exigir aparición con vida de Viridiana

mayo 22, 2022

Familiares y amigos de Viridiana Moreno Vásquez tomaron la caseta de peaje del municipio de La Antigua, en la zona centro de Veracruz, para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda para su localización con vida.



Las personas liberaron las plumas de cobro sobre la carretera Xalapa-Veracruz, debido a que la joven, de 31 años, desapareció el pasado miércoles 18 de mayo, cuando salió de casa rumbo a una entrevista de trabajo en el hotel i“Bienvenido” de ciudad Cardel, en La Antigua.



Los pobladores demandaron a la gerencia general del hotel que muestre las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para saber si Viridiana llegó a su destino.



Viridiana vive con su familia en Cardel, pero es originaria de Tlaltetela. Fue vista por última vez a las cuatro de la tarde de ese día, presuntamente a bordo de su motoneta, color azul, con matrícula 26YJD.



Los habitantes de Tlaltetela, un municipio cercano Huatusco, iniciaron una búsqueda y presentaron la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado (FGE) para su localización.

Por este caso, se integró la carpeta de investigación 157/2022 de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado de Veracruz.



Sin embargo, los familiares de la joven denunciaron que el hotel “Bienvenido” se niega a cooperar en la investigación, pues no pretende entregar el material de video de sus cámaras, donde aseguraron que no tenían dicha infraestructura de seguridad y después argumentaron que el disco duro no servía.

Un grupo de cañeros, en su mayoría familiares de Viri, también protestó en la zona de cañales del municipio de Tlaltetela, durante este domingo 22 de mayo, para presionar a las autoridades y así garantizar que la joven sea localizada lo antes posible.



Además, sus familiares y pobladores realizan brigadas de búsqueda en ciudad Cardel y en otras zonas aledañas, para encontrarla.