Tomás Mundo está politizando el caso de Viridiana, su denuncia por desaparición forzada no fue admitida

junio 16, 2022

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La denuncia presentada por el abogado de los padres de Viridiana Moreno, no fue admitida por la Fiscalía General del Estado, toda vez que no estaba sustentada, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien descalificó el trabajo de Tomás Mundo Arriasa y consideró que el tema se está politizando.



“Ustedes saben perfectamente quién es Tomás Mundo, quién está detrás de él, hay personajes políticos que se quieren reciclar, buscan los reflectores, la denuncia de ayer ni siquiera le fue admitida, ya se imaginarán cómo estaba armada”.



García Jiménez advirtió que el abogado de los señores Aurora Vázquez y Enrique Moreno está politizando el tema, aunque no sabe con que intereses.



“No la pudieron admitir, porque realmente no tiene fundamento, pero eso no se lo informa a la familia”, dijo el mandatario.

Aseguró que su gobierno siempre se maneja apegados a la ley, además de que la Fiscalía siempre se ha caracterizado por no someterse a ninguna juego político.



Hay que recordar que el miércoles los padres de Viridiana Moreno, joven de 30 años desaparecida en Ciudad Cardel cuando acudió a una entrevista de trabajo, presentaron una denuncia por el delito de desaparición forzada, poniendo como línea de tiempo un video con la declaración del mandatario en donde afirma, que la joven no estaba desaparecida si no resguardada.