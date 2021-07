Tommy Dorfman, de ’13 Reasons Why’, se declara mujer trans

julio 22, 2021

Redacción/Al MomentoMX. Tommy Dorfman, reconocida por su participación en la serie 13 Reasons Why de Netflix, se declaró como una mujer trans. Además, aclaró que, tras una transición médica, sus pronombres serán she (ella) y her (de/sobre ella).

A través de su Instagram, Tommy Dorfman publicó una nueva foto, y en la descripción aclaró que ahora es una mujer trans, y que está agradecida con todas las personas que rompieron barreras para tener una vida auténtica.

“Estoy especialmente agradecida con todas las personas trans que caminaron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellas mismas antes que yo. Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrarme y ocupar un espacio en este mundo“, escribió.

Por otra parte, en una entrevista para la revista Time, Tommy Dorfman dio más detalles sobre su transición y externó que está viviendo e identificándose como mujer desde hace un año, lo cual ya reflejaba su Instagram. Además, afirmó que su nombre no cambiará, ya que su madre se lo puso en honor a un tío que falleció un mes después de que la actriz naciera.

“Es gracioso pensar en salir del closet, porque no he ido a ningún lado. Veo hoy como una nueva presentación de mí como mujer, habiendo hecho una transición médica. Salir del closet siempre se ve como una gran revelación, pero nunca dejé de serlo (mujer). Hoy se trata de claridad: soy una mujer trans. Mis pronombres son she/her. Mi nombre es Tommy“, afirmó.

Tommy Dorfman aseguró que no separará su transición personal de la profesional, y que no lo interesan más los papeles “masculinos“, razón por la que piensa en la forma en que podrá infundir su cuerpo trans en el cine y la televisión. “Estoy alineando mi cuerpo con mi alma“.