Toxicomanía debe estudiarse desde lo social

septiembre 10, 2021

Redacción/El Demócrata. El libro Avatares psíquicos y sociales de las toxicomanías: el duelo entre Narciso y Tánatos, es un acercamiento al hábito de consumir drogas a través de un texto actual e histórico, expresaron los comentaristas durante la presentación del mismo, que se realizó el miércoles 8 de septiembre a través del Facebook de la Biblioteca Digital de Humanidades (BDH) de la Universidad Veracruzana (UV).

Los comentarios los realizaron Mariamne Crippa Méndez, autora; Alma Vallejo Casarín, de la Facultad de Psicología, y Alin Mercado Mojica, de la Facultad de Trabajo Social, ambas de la UV región Poza Rica-Tuxpan.

Cabe destacar que el libro está en la BDH y es de libre acceso, lo que significa que cualquier estudiante, académico, investigador y/o persona interesada en el tema puede descargarlo y consultarlo.

Mariamne Crippa dio a conocer que este libro es resultado de su proyecto de investigación desarrollado durante sus estudios de maestría.

“Uno de los principales objetivos como docentes y personas dedicadas a la academia es compartir el conocimiento, y éste no debe estar enfocado sólo a estudiantes e investigadores, sino que llegue a la sociedad.”

Alma Vallejo dijo que se trata de un libro muy interesante ya que plantea un reto importante: tratar de estudiar las toxicomanías desde una perspectiva social y psicológica, no sólo desde un nivel personal e individual psicológico.

Mencionó que de acuerdo a encuestas de consumo de sustancias, existe un incremento de las mismas en personas de 18 a 34 años de edad, debido a la necesidad que tienen de alterar sus estados biológicos, resultado de un consumo insaciable que el propio capitalismo ha instaurado.

“Es un texto que por su complejidad y riqueza no es de fácil acceso a un público sin conocimiento previo sobre las teorías sociológicas o psicológicas. Esto no debe verse como limitación sino como un estímulo para las personas interesadas en los problemas de la toxicomanía y que no desean quedarse sólo con el aspecto individual o psicológico.”

En tanto, Alin Mercado recomendó su lectura a estudiantes y público interesado en el tema pues aborda contenidos y uso de técnicas de investigación que generan conocimiento útil para otras disciplinas del ámbito social.

Comentó que un punto relevante es la diferencia que hace la autora entre toxicomanía y adicción; la primera, se refiere al consumo de sustancias o drogas capaces de generar una inhibición de la consciencia, siendo capaces de generar dependencia a sus consumidores.

“El texto se presenta por medio de historias de vida y experiencias de tres jóvenes rehabilitados, dándoles voz para contar sus vivencias con la toxicomanía; con esto propone una nueva forma de ver la realidad.”