Trabajador de Comunicación social denuncia despido injustificado y discriminación

octubre 21, 2021

Regina Montes/Xalapa, Ver.- Víctor Hernández Romero, trabajador de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado, denunció que después de 18 años, fue despedido injustificadamente y además discriminado.

“El lunes me presenté a laborar en un horario debido y fui objeto de un levantamiento de un acta y donde me obligaban a firmar mi cese de la coordinación general cuando yo tengo 18 años trabajando para Comunicación Social, ninguna vez con algún problema, ninguna vez con alguna situación fuera de lo que es el trabajo”.

Señaló que el despido fue por parte de Gladys Salazar jefa de Recurso Humanos, el Jefe Jurídico y su jefa directa Fanny Yépez, “me amenazaron, me estaban obligando a firmar esa acta y mi renuncia”.

Recordó que derivado de un padecimiento, le amputaron un pie hace dos años por lo que estuvo en tratamiento y de incapacidad; además de que a principios de septiembre se contagió de Covid-19 y de ahí sus ausencias.

“Me dicen que ellos no son doctores y que lo que querían era que yo firmara y que ya no podía laborar ahí, son 18 años y mi experiencia no tiene ni una nota mala, yo sigo en recuperación, tuve que adquirir una prótesis que traigo momentáneamente, que me salió cerca de 50 mil pesos y por parte de la coordinación general no he recibido ningún apoyo, lo único que pedía es que toleraran, ellos me dicen que ya no sirvo para trabajar, que no me pueden estar teniendo ahí”.

Explicó que él realizaba síntesis en el área de Monitoreo y este jueves pidió ayuda al Colegio de Abogados dado que sus pagos les fueron suspendidos y ahora busca su reinstalación.

Señaló que, aunque entregó sus incapacidades por los padecimientos, el último por Covid-19 le pedían una constancia por parte del IMSS que no le fue entregada y los documentos que entregó les fueron insuficientes.“Yo hago un llamado al gobernador que nos atienda, que nos dé audiencia y él es que puede y tiene la solución de que nos regrese a laborar y a Iván Luna él también tiene la solución de volvernos a reintegrar, él es que tiene la solución”.