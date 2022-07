Trabajador del Zoológico de Veracruz denuncia acoso laboral y discriminación

julio 6, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- Humberto López Cevallos es empleado del Zoológico “Miguel Ángel de Quevedo” del municipio de Veracruz y denunció que ha sido víctima de acoso y discriminación por su orientación sexual.

López Cevallos explicó que estas agresiones han sido por parte de María Teresa de Jesús M. de Pineda, esposa del responsable de este recinto, quien en diversas ocasiones ha hecho comentarios humillantes y discriminatorios en su contra y otros compañeros de trabajo.

El afectado señaló que la señora no tiene un cargo ni realiza ninguna actividad en el zoológico, pero argumenta tener influencias con la familia Yunes al grado de lanzar la amenaza de que intervendrá sus teléfonos.

“La señora se fue metiendo y ya no podemos con ella, nos sentimos acosados, en lo personal me intimida. En dos ocasiones me ha dicho que va a intervenir mi teléfono y tuve miedo hasta que decidí hablar (…) es una persona que no está en nómina, pero dice tener poder porque su esposo y ella le dieron la firma a Miguel Ángel Yunes para que fuera candidato a la gubernatura”, dijo.

Aunque señaló que no había hablado sobre esta situación porque tenía miedo, Humberto López señaló que ya es imposible seguir callando la intolerable situación que se vive en el también llamado “parque viveros” y señaló que acudirá a las instancias legales su caso, pues dijo que lleva seis años laborando para el municipio y esta es la primera vez que se topa con una situación de esta naturaleza.