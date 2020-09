Trabajadores de CMAS carecen de materiales y herramientas para su labor

septiembre 23, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- El personal operativo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) carece de materiales para brindar un mejor servicio a la población.

Este medio de comunicación recibió una carta anónima, donde se expresa que dicho problema ocurre por anomalías administrativas y posibles actos de corrupción al interior de CMAS.

Los trabajadores no cuentan con recursos económicos para la compra de cemento, herramientas y botas de hule, mismas que ellos utilizan cuando hay inundaciones.

“Ahora resulta que el criminólogo Víctor Román Solís Martínez, quien fuera contratado por la actual administración como asistente técnico especializado, es realmente el asesor que dejó muy bien impuesto la maestra Patricia Ortega Pardo a la Licenciada en Administración de Empresas, Dulce María Galindo Ramos, actual directora de finanzas, ya que ella no da una sola autorización sin antes pasar por el visto bueno de este individuo en cuestión”, se lee en el documento.

Lo anterior, ha ocasionado que los empleados no accedan a los recursos que brinda el Departamento de Finanzas, para la adquisición de materiales.

“Todo esto ha llevado a una situación catastrófica para la autorización de todo lo que maneja el departamento de finanzas, esto a nivel administrativo sin contar con el recurso de materiales para el proceso de trabajos, como lo son el abastecimiento de cemento, herramientas, vaya hasta la compra de botas de hule para poder trabajar en inundaciones, mientras ella no autorice que el recurso sea utilizado en dichas compras, pues cómo explicar que no se puede comprar nada, probablemente las solicitudes son erróneas y en lugar de pedirlas a la directora de finanzas habría que pedirlas a Víctor Román Solís, quien no sabemos si a su vez le pedirá la autorización a la ya ausente Patricia Ortega Pardo”, manifiestan.

Mencionan que en CMAS hay diversas acrecencias, pues también se requiere inversión para mejorar las oficinas, áreas operativas y la reparación o adquisición de nuevos vehículos.

“Esperamos que la administración se ponga a trabajar como debe de ser y deje de echarse la pelotita unos a otros, para cubrir todas las necesidades que se requiere en las distintas áreas como lo son oficinas, vehículos y áreas operativas”, rematan.