Trabajadores de TAMSA preocupados por rumores de cierre

junio 15, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Trabajadores de Tenaria Tamsa manifestaron su preocupación ante el rumor un despido masivo de personal debido a la crisis provocada por la pandemia del Coronavirus a nivel mundial.

De manera anónima, para evitar represalias, los trabajadores sostienen que el encargado de Recursos Humanos de la Factoría, Roberto Guevara, informó sobre los posibles despidos a partir de finales de junio y el cierre total de la factoría para agosto si la situación sanitaria no mejora.

“Les dijo Roberto Guevara que se había hecho una junta gerencial y que si esto no levanta, lo iban a dejar ahí, pero ya casi no hay chamba, que si en junio y julio no levanta, en junio se va todos los enfermos y en julio todos los demás para cerrar completamente esto en agosto y lo que estén aptos para trabajar en enero regresaríamos, supuestamente nos van a liquidar con contrato firmado, pero regresaríamos nada más de contrato”.

Por su parte, los trabajadores tuberos con planta coinciden en que se han dado algunos despidos, pero negaron que su trabajo esté peligrando, ya que los descansos obligados para reducir el número de personal en las áreas se están pagando a un 75% del sueldo normal.

“Si están corriendo gente, pero eso de que van a cerrar la planta es mentira, ahorita la gente que se está quedando a trabajar es la gente de planta, la de contrato si la están sacando por unos días, pero a ellos no les están pagando, pero a nosotros que somos de planta también nos están mandando a descansar pero nos pagan al 75 por ciento”

Hasta el momento la empresa no ha publicado ningún comunicado para aclarar la situación, pero se trata de la empresa que genera más empleos en la zona conurbada, por lo que su cierre provocaría una severa crisis económica.