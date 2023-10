Trabajadores del Poder Judicial acuden al Senado para buscar detener extinción de Fideicomisos

octubre 18, 2023

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Trabajadores del Poder Judicial, afirmaron que los fideicomisos que extinguió la Cámara de Diputados, se constituyeron con ahorros que ellos aportaron y no con subejercicios fiscales como afirma Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este miércoles, los trabajadores acudieron al Senado para buscar el respaldo de los senadores del bloque de contención.

Patricia Aguayo, secretaria de tribunal, declaró “que quede muy claro, nosotros no venimos aquí por encargo de la ministra (Norma) Piña, ni por los consejeros, jueces o magistrados del Poder Judicial, somos base trabajadora. Somos empleados del Poder Judicial”.

La funcionario, dijo que venían “en defensa de nuestras prestaciones laborales, que se quieren afectar con la eliminación de los fideicomisos”.

Aseveró que estos fideicomiso “no se crearon ayer, se crearon hace más de 25 años, con aportaciones de todos nosotros, con aportaciones inclusive de jueces y magistrados” y, que se utilizan como complemento a nuestro salario y para necesidades específicas, en este caso, médicas.

“Solamente hay un fideicomiso para apoyar pensiones complementarias de jueces y magistrados, nada más. (…) Y el resto de los fideicomisos no van para ellos, ni tampoco son para solventar privilegios ni excesos, ni frivolidades, ni gastos superfluos, eso es una falacia”.

Alejandro Pérez, oficial judicial, afirmó que tampoco los trabajadores gozan de privilegios que emanen de estos fideicomisos.

“Vas a ver que en mi talón de pago no hay privilegio alguno. (…) Y si te muestro los conceptos que me retienen, te vas a dar cuenta que esos fideicomisos se alimenta de lo que a mí me descuentan cada quincena, entonces no venimos a defender privilegios porque nosotros no tenemos esos privilegios de los que el presidente habla, son derechos de trabajadores nada más”.

Alejandro Lozano, oficial judicial, reiteró que “nosotros no estamos aquí por instrucciones de nuestra ministra, (…) estamos aquí en representación de toda la clase trabajadora que conforma el Poder Judicial de la Federación, estamos aquí para hacer valer sus derechos, para que la ciudadanía sepa que no somos unos buenos para nada”.

Julen Rementería y Manuel Añorve, coordinadores del PAN y del PRI, respectivamente, y los senadores Kenia López, Nadia Navarro y Emilio Álvarez Icaza, se comprometieron con los trabajadores a presentar las acciones de inconstitucionalidad correspondientes para impugnar estas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que el Senado discutirá y en su caso aprobará la semana próxima.