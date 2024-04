Tráiler de Joker 2 suma más de 5 millones de vistas en 10 horas

El nuevo tráiler de la nueva película de “Joker“, protagonizada por Joaquin Phoenix como el personaje payaso de Gotham y Lady Gaga como Harley Quinn, superó 5 millones de vistas tan solo 10 horas después de su lanzamiento.

Por fin la espera terminó y llegó el avance oficial de “Joker: Folie á Delux”, en el que se ve a Joaquin Phoenix de vuelta para interpretar al Joker y por primera vez a Lady Gaga convertida en Harley Quinn. La película se desarrollará después de los hechos ocurridos en la primera entrega.

El largometraje contará la historia de amor de estos personajes y será dirigido por el director estadounidense Todd Phillips, quien dirigió la primera película y obtuvo buenas criticas, además de volverse la favorita de muchos cinéfilos.

Cabe recordar que esa primera entrega obtuvo el León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia, además ganó el Oscar a mejor banda sonora y mejor actor por la gran interpretación de Phoenix.

Las expectativas alrededor de esta película son altas después de este avance y se podrá disfrutar en las distintas salas de cine a partir del 4 de octubre.

He's not alone anymore. Joker: Folie à Deux – only in theaters and @IMAX, October 4. #JokerMovie #FilmedForIMAX pic.twitter.com/cOx0hZIX8g