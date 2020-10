Transitar hacia la nueva política

octubre 14, 2020

Resulta que será entre el 16 y el 22 de octubre de este año, que se realice la tercera encuesta, para definir si será Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional; así que muy seguramente por ahí del 24 de octubre, se conozca el resultado de esta encuesta que será ya la vencida, muy difícilmente podrá Mario Delgado, de no resultar favorecido con una ventaja significativa, erigirse como el líder absoluto del partido al poder.



Ahora bien, como vivimos tiempos políticos inéditos, habrá que esperar hasta esa fecha, para saber que resultará de todo esto, inocente aquel que se atreva a augurar futuros políticos, hoy por hoy las candidaturas y los futuros de todos al interior del MORENA, penden de un hilo; antes el presidente en turno, solía dar señales, enviar mensajes a través de las plumas más renombradas o de plano, la cargada hacia tal o cual candidato, resultaba muy evidente.



Hoy por hoy nada de eso existe ya, no hay quien tenga idea de quien resultará vencedor de la contienda nacional, se lee a muchos agoreros desorientados, plasmar con su pluma verdades a medias de futuros inciertos, o de plano hay quien hasta se atreve a decir, que fuentes consultadas del mas alto nivel, le comentaron en corto, pero ¡Híjole!, en estos dos años, hemos visto que esas fuentes consultadas, no han resultado ser de ningún nivel significativo, puesto que sucede todo lo contrario a lo dicho por la fuente consultada.



No necesitamos ser muy truchas, para darnos cuenta que nuestra nueva clase política, al menos en Veracruz, no tiene códigos, ni manda señales, mucho menos respeta las formas, ni los fondos, la mayoría de nuestros nuevos políticos, con sus excepciones claro está, son mas bien espontáneos e instintivos, no se la toman con tanta calma, no restringen sus reacciones, algunos son hasta viscerales e irreflexivos, pero de oficio político poco, algunos son auténticos caballeritos educados y de finos modos, otros son rudos y medio palurdos, incluso hasta rústicos, pero eso si, de formas, fondos y señales, nada.



Nos ha quedado claro que México en muchos ámbitos ha cambiado, un ejemplo claro podría ser el narcotráfico, antes los narcos viejos, los de los corridos esos que se escuchan en la radio, tenían códigos éticos, respetaban a las familias, a los niños, hoy nada de eso sucede, basta ver la nota roja de cualquier portal web de noticias.



La clase política también cambió, hoy hay que adaptarse y transitar, antes el gobernador, el secretario de gobierno o el de finanzas, tenían sus plumas con las que mandaban señales, la clase política las captaba y en consecuencia se movían en la dirección indicada, hoy no me imagino al gobernador García Jiménez filtrando ni la hora, la relación al menos que yo sepa no existe; algunos han aprendido a transitar, otros no han podido hacerlo, todo depende de nuestras capacidades, los estilos políticos de hoy en día, son muy diferentes y a veces hasta complicados de lo simples que resultan.



Creo que hasta ahora, el único que ha sabido transitar con bien y su carrera política resulta sumamente inspiradora, ha sido Porfirio Muñoz Ledo, quien con todo y sus errores garrafales, fechorías y marrullerías no se le puede negar el mérito de que ha sabido transitar en medio de las tempestades y tormentas políticas, de un modo muy digno y hasta nuestros días.

El pasado lunes a Porfirio Muñoz Ledo le mandaron a las feministas, para evitar que rindiera protesta, cualquiera otro, un Maleno cualquiera, hubiera entrado a empellones y se habría adueñado de la silla, don Porfi se retiró y esperará, no necesito esperar hasta el 24 de octubre para saber quien ganó, lo sé todo con sus acciones.



Cosas de la vida y menudencias



Yo no sé que piensa el grupito ese que trae pegado Pepe Yunes, tan buen muchacho él, filtrando a los medios que comió con Paco Garrido el del partido ese nuevo, en el Salto de Xala, ¿A quien quieren poner a temblar?, no son los tiempos y con esas acciones, mas que ayudarlo lo perjudican, es buen muchacho y ha sido buen político, en este momento no existen las condiciones, no lo empinen.



En fin mis hermosos, siguen informándole al gobernador sus funcionarios, lo que han hecho este año, ¡Terror!, con el día que le toque a la Xóchitl Arbesú, ojalá y siga enferma mejor.

Nos leemos mañana.



Comenten [email protected] infórmense www.lapoliticaenrosa.com síganme a través de mis redes sociales @Elsbeth_Lenz