Transparecia y honestidad

noviembre 12, 2020

La percepción de la gente con respecto al segundo informe de gobierno, de don Cuitláhuac García Jiménez es muy variada, para algunas personas como el maestro Reyes Isidoro, simple y llanamente no hay nada que informar, mientras que para otros, los que están trabajando al interior del gobierno morenista, si hay y mucho que informar, ellos dicen que han trabajado; lamentablemente de pronto las condiciones atípicas de este segundo año de gobierno, no han sido las mejores, por un lado hemos atravesado una pandemia, para la que ningún gobierno en el mundo estaba preparado, por otro y esto es una realidad, la mayor parte de los funcionarios de la 4T, no habían sido gobierno y no estaban preparados, algunos lo han aceptado y han caminado la curva de la enseñanza con entereza, otros en cambio, han seguido en su soberbia trepidante, estos últimos, le hacen mucho daño a su proyecto de nación.



Aún existe una distancia entre pueblo y gobierno de Veracruz, que no ha podido solventarse, no se ha encontrado el canal correcto quizá, por un lado las redes sociales, por las que apuesta el gobierno estatal, aunque efectivas, no han resultado ser del todo eficaces y de pronto la información positiva, no siempre llega a los medios tradicionales de comunicación, supongo que con el paso del tiempo, esto se corregirá.



En fin que de momento vamos a cacarear un huevo, que no muchos han cacareado y es que pese a la crisis por la que ha atravesado Veracruz y casi todas sus instituciones, el Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas y Sistema de Administración de la Plataforma de Indicadores, desarrollado por la Oficina del Programa de Gobierno de doña Waltraud Martínez Olvera, quien contó con la colaboración de la Dirección General de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, obtuvo el Primer Lugar del Premio a la Innovación en Transparencia 2020, del Instituto Nacional de Acceso a la Información.



Este premio resulta de sustantiva relevancia, ya que la mejora continua en materia de transparencia, contribuye a mejorar la percepción de esa honestidad entre la ciudadanía y que la 4ª Transformación, tanto ha promovido como una de sus banderas; además con estas acciones, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, busca promover la rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.



Muy bien por doña Waltraud y sus iniciativas, con las que demuestra que la academia siempre influye de modo positivo en el ejercicio del buen gobierno.



Cosas de la vida y menudencias



No solo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, los señalamientos y acusaciones de nuestro querido ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, en contra de nuestro aún mas querido, ex presidente Enrique Peña Nieto, son solo un espectáculo, para el resto de la ciudadanía también, lo bonito sería que regresaran todo lo que se llevaron, que compusieran todo lo que destruyeron y luego que hicieran mutis, pero eso es justamente lo que no ocurrirá, es ist schäde.



Resulta que los alcaldes Mayra Janet Torres Domínguez alcaldesa de Chacaltianguis; Karina Lugo Barrón de Zacualpan, Gisela Ramón Contreras de Villa Aldama; y Esteban Bautista Hernández, presidente municipal de Tatahuicapan de Juárez, anunciaron su retiro del Partido de la revolución Democrática tras deslindarse de su dirigente estatal con respecto a las supuestas amenazas del Gobierno Estatal, esto fue ayer en el café de la Parroquia, ¿Qué tal?.



Independientemente de todo, el terrible crimen del que resultó víctima la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos, es lamentable y monstruoso, el gobierno estatal debe hacerle frente a los hechos, esclarecer el crimen y castigar a quien resulte responsable, sin importar cuales sean las consecuencias; para el Estado de Veracruz, la impunidad ha sido el peor de sus padecimientos y menester sería, que los que se tienen que poner a menear las manos, para el esclarecimiento del crimen lo hicieran, además los otros, los que tienen que crear las condiciones, para que estos actos tan aberrantes no vuelvan a ocurrir, actúenlos en consecuencia.



Por hoy es todo mis hermosos, nos leemos mañana.



