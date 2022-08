TRANSPARENCIA SINÓNIMO DE PULCRITUD

agosto 14, 2022

Reiteradamente, después de pláticas con técnicos, maestros y conocedores de la

administración pública, concluimos que el andamiaje legal con que cuenta la

transparencia en nuestro país es basta, que al igual que en países democráticos está

consignado en nuestra constitución, leyes, constituciones locales, como un derecho

humano.

Es una obligación de los mexicanos contribuir a los gastos del estado, para que este

pueda cumplir con sus obligaciones.

Aquí tenemos dos definiciones; una que es obligación y otra que es un derecho; ¿qué

existe en medio?: “La administración pública y quienes la ejercen?, ¿y cuál es motor de

esta?:

Son los Impuestos, derechos, y contribuciones que pagamos, así como accesorios que

de ellos se deriven; en concreto es el dinero; o la otra fuente de este son los préstamos

obtenidos en el nombre del ente.

La ley define la transparencia como el acto de publicar; entendiéndose como informar en

forma abierta a la ciudadanía de los actos y hechos públicos que represente las

decisiones de funcionarios en el ejercicio de dineros públicos

De esta manera tenemos dos componentes, una activa: “la obligación de la

administración de publicar la información” y la pasiva; el derecho del ciudadano de

recibir la información pública que solicite

El principio de la transparencia consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos,

resoluciones, procedimientos, documentos de la administración pública y facilitar el

acceso a cualquier persona a esta información a través de los medios y procedimientos

que establezca la ley; a esta última definición debería cumplimentarse que: DEBE SER DE

FÁCIL ACCESO Y COMPRENSIÓN.

Para ser claros, el derecho de los mexicanos está considerado en el artículo 6º de la carta

magna que en su esencia cita:

“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, y

organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos,

partidos políticos, fideicomisos, y fondos públicos, así como de cualquier persona

física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de

autoridad en el ámbito federal, estatal, y municipal, es PÚBLICA y solo podrá ser

reservada temporalmente por razones de interés público seguridad nacional, en los

términos de las leyes”

La ley continúa citando que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el

principio de máxima publicidad; los sujetos deberán documentar todo acto que derive

del ejercicio de sus facultades, competencia y funciones.

En concreto, es un derecho procedimental en el cual se abre a escrutinio público las

acciones, planes, programas, expedientes, manejo de recursos y el desempeño de las

autoridades gubernamentales, los entes púbicos. Facilitar el acceso a la información es

una conclusión de la ley.

Está claro que cuando no queremos que alguien se entere de nuestros actos lo

escondemos, no lo decimos menos lo publicamos, eso es en lo personal, en las mujeres

es casi una falta preguntarles la edad, pues como dijo en el maestro Dr. José Enrique

Felgueres creador del programa anticorrupción en el estado de Querétaro:

“La transparencia, el acceso a la información pública y a rendición de cuentas; son

un poderoso instrumento para combatir exitosamente la corrupción”

Estos son principios básicos para que el ciudadano confié en sus gobiernos, pero el gran

reto es “Que los ciudadanos quieran conocer en qué se gasta su dinero, quien lo recibe,

bajo qué presupuesto; pero esto no es de su interés, menos conocer el estado de la

administración pública.

En Veracruz el Ejecutivo tiene una comunicación de regular hacia positiva, la página de

Sefiplan está dentro de los términos razonables, pero para consultarla hay que conocer la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y la Ley General de Protección

de Datos Personales, existe mucha normatividad, decenas de lineamientos.

Los municipios casi todos carecen de información actualizada, hasta algunos no tienen

página, ¿por qué?, no hay quien se los requiera y sobre todo quien les aplique la norma

por incumplimiento, quien la tiene es el IVA I y no se conoce el trabajo al respecto

La propia titular de este Órgano señala que más del cuarenta por ciento de los municipios

en esta administración tienen retraso y es de los ayuntamientos de los que más

inconformidades se tiene.

Habrá que agregar que pocos conocen la manera del cómo acceder a la información, que

es un reflejo del interés, solo se da cuando hay un evento o un interés mediático en

hacerlo.

No hay duda que la transparencia es una herramienta que combate a la corrupción, el

hecho de no cumplirla equivale a una simulación, el no vigilarla y sancionar su

incumplimiento es pariente de la combinación perfecta, la impunidad, sin esta la

corrupción quedaría a medias.

Mucho gasto burocrático, poca transparencia, ignorancia para consultarla es el

cumplimiento perfecto para una mala administración.

