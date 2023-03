Transportistas de Veracruz denuncian falta de pagos de sindicato nacional de Constellation Brands 

marzo 8, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz,Ver.- 30 transportistas de cuatro sindicatos de trabajadores, denunciaron que tras iniciar labores en la localidad de Vargas por parte de la empresa Constellation Brands, denunciaron que el sindicato nacional responsable de la mano de obra del proyecto no les ha pagado desde febrero.

El representante de la Alianza de Transportistas del Puerto de Veracruz, Cecilio Méndez dijo que aunque ya buscaron acercamiento con el sindicato e incluso con la empresa no han obtenido respuesta, detalló que ellos comenzaron a laborar desde el mes de diciembre y de febrero a la fecha no han recibido los pagos correspondientes.

Desde el inicio llegaron a un acuerdo y convenio de cuáles serían las condiciones de trabajo y los montos de pago. Sin embargo, no se cumplieron, ya que incluso les quieren reducir las tarifas por servicios de renta.

Agregó que ya se acercaron al Centro de Conciliación Laboral del Estado para que intervengan ante lo que ellos consideraron un abuso.

“Es una empresa que a los compañeros de la CTM les tiene un adeudo de arriba de 400 mil pesos a la fecha entonces imagínese el tipo de empresa que es, ellos pueden decir que nos pagaron, nosotros podemos decir que no nos pagaron, aquí lo más legal y real es que tenemos que verlo ante las instancias, si los señores no han pagado porque en un momento nos ofrecieron en efectivo, por lo que incluso dudamos de la procedencia de la empresa(…) cerca de millón y medio de pesos, de los cuales no son utilidad todos, se ha invertido en combustible, en refacciones todo para que puedan trabajar, hemos cumplido con todo lo que nos han solicitado”.