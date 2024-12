Tras 18 años, regresa “Malcolm el de en medio” con nuevos capítulos

diciembre 13, 2024

Redacción Xalapa.- «Malcolm in the middle» es una de las series más exitosas, la cual, ha sorprendido el día de hoy con una nueva noticia sobre su regreso, con una nueva temporada.

Hasta el momento se sabe que la temporada tendrá cuatro episodios y será transmitida por las plataformas de Disney + y la plataforma X.