Tras 27 años como conductor, Marco Antonio Regil se despide del Teletón

diciembre 4, 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Marco Antonio Regil, uno de los conductores de televisión más queridos en México, anunció que, tras 27 años participando en el Teletón, ha decidido ya no formar parte de este evento.

Fue a través de su programa en Radio Fórmula donde Marco Antonio Regil sorprendió a sus radioescuchas al revelar que, a partir de este año, no participará más como conductor del emblemático evento transmitido por Televisa.

“Quiero anunciar aquí en el programa que tomé la decisión, una decisión que quería tomar hace varios años. Tomé la decisión de ya no participar en Teletón a partir de este año”, reveló.

Marco Antonio Regil explicó los motivos por los que dejará de participar; destacando su falta de tiempo y su deseo de enfocarse en otras causas que tocan más profundamente su corazón.

“No resueno mucho con el programa de televisión y ciertas cosas en la forma en que se manejan, pero más allá de eso, hay otras causas. No tengo tiempo para todo, no puedo estar involucrado en todo. Prefiero enfocarme en otras cosas donde siento que soy más útil y me necesitan más”, detalló.

Regil elogió el estado actual de la fundación, destacando los avances en la atención a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, autismo y cáncer: “Teletón está fuerte, ha dado resultados increíbles, los mejores resultados. Creo que está en un momento precioso”, expresó.

A lo largo de sus 27 años en el Teletón, Marco Antonio Regil dejó una huella imborrable, contribuyendo a consolidar la confianza del público en la causa. A pesar de su retiro, aseguró que seguirá apoyando la organización de otras formas.

“Cierro con gratitud porque aprendí muchísimo durante estos 27 o 28 años de Teletón. Seguiré donando y apoyando a la organización”, afirmó Regil dejando claro su compromiso con la fundación.

El Teletón 2024 se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre en el Foro Teletón, ubicado en la Ciudad de México. Aunque este año Marco Antonio Regil no estará, Lucero sí regresa como conductora estelar del evento.