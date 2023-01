Tras asesinato de una chica trans, organizaciones y grupos LGBT exigen seguridad para la comunidad

enero 20, 2023

Lizbeth Inclan/ Veracruz. La organización por la Diversidad Sexual de los grupos LGTBTTTIQ+, perteneciente al Organismo Internacional Prolibertad y Derechos Humanos en América Global, exigió a las autoridades estatales de Veracruz protección para esta comunidad, y legislar para que los crímenes de odio en contra de sus integrantes sean penalizados, bajo este delito específico.

Tony Corzo directora estatal del organismo, expuso que claro ejemplo de estos crímenes fue el perpetrado días atrás en Veracruz contra Denisse, una chica trans originaria de Puebla, quien fue agredida a golpes por sujetos la noche del martes 17 de enero sobre la calle Abasolo en el centro de la ciudad de Veracruz, y posteriormente murió en el Hospital Regional.

Pidió les brinden la protección que requieren como seres humanos, independientemente de la preferencia sexual, ya que se sienten indefensas e indefensos al caminar por las calles, pues continúan siendo víctimas de homofobia.

“Normalmente son crímenes de odio es lo que normalmente pasa en nuestra comunidad, no tenemos conocimiento de esa parte, nosotros vamos a orientar a la familia de lo que requieren ellos de lado de los abogados […] nosotras normalmente no tenemos seguridad, salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar, porque en la calle, nos encontramos con gente que nos señalan, discrimina, nos cierran puertas, no tenemos seguridad” acusó.

Agregó que a diario reciben quejas de discrimninación, malos tratos, acosos y agresiones por parte de integrantes de la comunidad LGBT.

La directora de organización por la Diversidad Sexual de los grupos LGTBTTTIQ+, Tony Corzo pidió a las autoridades aplicar verdaderas estrategias para garantizar la seguridad ante los constantes ataques y crímenes de odio que mantienen a Veracruz en los primeros lugares de agresiones hacía la comunidad.