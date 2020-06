Tras convenio con el EDOMEX, Insabi operará Hospital Materno de Texcoco

junio 25, 2020

Carlos Guzman Martín/CDMX. Tenemos que seguir mejorando el sistema de salud pública; que se cumpla el derecho del pueblo a la atención médica y medicamentos gratuitos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al atestiguar la firma del Convenio para la operación del Hospital Materno de Texcoco.

De visita en el Estado de México, destacó que en la epidemia de COVID-19 el Gobierno de la Cuarta Transformación ha garantizado la gratuidad en salud.

“Todos los pacientes en el Estado de México, en el país, que requieren hospitalización por la pandemia, están recibiendo atención de manera gratuita y eso es lo que queremos que se mantenga, no solo en el tiempo especial y difícil de la pandemia, sino para siempre, que la salud se considere un derecho humano fundamental, no como algo mercantil o comercial, que no sea una mercancía”, remarcó.

Afirmó que el objetivo es atender a todas y todos sin importar la condición económica o social, por lo que desde antes de la pandemia incrementó la inversión en el sector salud en 40 mil millones de pesos.

“Para nosotros, insisto, es una prioridad garantizar la atención médica”, dijo el mandatario.

Resaltó que la preparación previa a la llegada del coronavirus y las medidas de mitigación permitieron que no se rebasara la capacidad hospitalaria.

Recordó que en la nueva realidad las personas han adoptado medidas de higiene y sana distancia, las cuales permitirán el regreso cuidadoso a la vida pública y económica.

Al mismo tiempo llamó a incorporar en la vida diaria la sana alimentación y el ejercicio físico como “hábitos que queden bien arraigados entre nosotros”.

Recordó que a partir del próximo ciclo escolar se impartirá la nueva asignatura de educación para la salud, Vida Saludable, que tiene el propósito de fomentar el autocuidado.

“No se trata de tener hospitales, nada más de curar. Lo más importante es prevenir, no enfermarnos y eso se puede lograr”, subrayó.

Informó que el Hospital Materno de Texcoco estará administrado por el Instituto de Salud para el Bienestar y dará el primer nivel de atención a mujeres.

“Es una obra importante, necesaria que se está terminando en lo que corresponde a la infraestructura, a su construcción. Falta terminar de equiparlo y lo más importante, los médicos, las enfermeras, el personal que se requiere”, explicó.

En la firma del acuerdo participaron el titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar y la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, destacó que la puesta en marcha del hospital garantizará el acceso a la salud bajo criterios de universalidad e igualdad.

Indicó que se incorporarán intérpretes y traductores multiculturales que facilitarán el contacto entre el personal y los pacientes.

Expuso que hace tres años inició la construcción del hospital con una inversión inicial de 74 millones de pesos.

Adelantó que se harán modificaciones a las áreas de urgencias y de quirófanos; a la instalación de aire acondicionado, al laboratorio y a la unidad de hospitalización.

Además, se analizarán y atenderán las necesidades de personal médico, enfermería y trabajadores de la salud.

El titular de la Secretaría de Salud dijo que se integrará un equipo médico que brinde atención los 365 días del año. Habrá respuesta inmediata y multidisciplinaria ante urgencias obstétricas y padecimientos cardiovasculares, e intensificarán la labor de prevención de enfermedades.

Acompañado del gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo y el coordinador Nacional de Infraestructura de INSABI, Carlos Sánchez Meneses, el presidente López Obrador realizó un recorrido por las instalaciones, en el que constató el avance físico y requerimientos para que el hospital funcione eficazmente y con calidad.