Tras revelaciones de Cazzu, Pepe Aguilar lanza contundente mensaje 

noviembre 2, 2024

Redacción. En días pasados, Cazzu decidió romper el silencio y reveló como se enteró del romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Cazzu desmintió a Ángela Aguilar, quien en una entrevista dijo que ella ya sabía de su romance con Nodal y que nadie salió lastimado.

«Todos estamos en la misma página, a nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila», fueron las palabras de Ángela.

Cazzu dijo que ella no estaba al tanto de esa relación, habló de lo doloroso que fue la ruptura, pues su hija Inti tenía tan solo ocho meses, pues esto implicó un gran cambió en su vida.

«Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto, existió la pregunta: ‘¿Hay alguien más?’ La respuesta fue: ‘No’. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios», declaró Cazzu.

Por su parte, Christian Nodal salió a defender a su esposa en una transmisión en vivo donde negó lo dicho por la madre de su hija.

Aquí nadie engañó a nadie, nadie se metió en una relación, nadie destruyó un hogar. Yo solito dije: ‘Aquí no soy feliz’ (…) ¡No estaba recién parida Julieta! ¡Dejen de hablar m*erda, ustedes ni saben!», señaló Nodal.

Tras la polémica, el padre Ángela, Pepe Aguilar, publicó en su cuenta de Instagram un contundente mensaje, el cual los internautas aseguran que va dirigido hacia Cazzu.

“Duras verdades sobre ti que necesitas escuchar”, colocó Pepe en sus historias de Instagram.