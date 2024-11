Tras su nombramiento, Taddei pide a Claudia Espino no dar por ahora declaraciones

noviembre 28, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras ser nombrada nueva Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) Eligen a Claudia Arlette Espino como nueva Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlette Espino, como nueva Secretaria Ejecutiva, esta prefirió a esperar a que tome funciones para pronunciarse sobre temas como las acusaciones sobre desvío de recursos tras su paso por el Instituto Electoral de Chihuahua.

Así lo indicó este jueves la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, la cual indicó que lo que no son nuevas las advertencias de varios de los integrantes del ente autónomo de que el voto a favor no fue cheque en blanco, no las considera como amenaza, sino como un llamado al compromiso con el INE.

Ante las acusaciones, sostuvo que estas ya tienen un dictamen jurídico, donde estas no son impedimento por encontrarse archivadas para que Arlette Espino pueda asumir el cargo en el Instituto Nacional Electoral.

En cuanto al tema de la posible multa que un juez federal le estaría aplicando a los consejeros del INE (de poco más de 52 mil pesos), no se pagará porque jamás se estuvo en desacato al Susie de los trabajos de la elección como de mandato por un juzgado de Colima.

Para finalizar, Taddei Zavala aclaró que tras no confirmarse por parte de la Cámara de Diputados la cita, ella o algún otro funcionario del INE no asistirá hoy a San Lázaro para seguir en la negociación del presupuesto para 2025, donde ayer el líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, Ricardo Monreal adelantó que el presupuesto para la elección de personas juzgadoras que se integrarán al Poder Judicial del 1 de junio de 2025 se realizará solo con 9 mil millones de pesos y no con los 13 mil que se habían solicitado.