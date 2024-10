Tras sugerencia de Sheinbaum, Monreal anuncia cónclave morenista para iniciar “trabajo en territorio”

octubre 16, 2024

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras la “sugerencia” que dio este miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para que los legisladores de Morena y aliados hagan “trabajo en territorio” cuando no estén en sesión o en trabajo de comisiones, el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputado, Ricardo Monreal, informó que esta es una idea que ya había puesto en la mesa la líder de su partido a nivel nacional, Luisa María Alcalde Luján.

En breve charla con los medios de Comunicación que cubren la Cámara baja, el zacatecano informó que para ello el miércoles próximo habrá un “cónclave” de diputados “guindas” con su dirigente, a la cual se invitará a todos los legisladores aliados del Partido del Trabajo como del Partido Verde, a finde definir el plan de acción.

Este adelantó, se aplicaría a partir del sábado 26 de octubre, con acuerdo entre todos los legisladores, a fin de iniciar los recorridos en territorio.

Por la mañana, en Palacio Nacional, la primera mandataria de la nación hizo un llamado de atender las reformas que están aprobando, como las relativas al llamado #PLANC a las legisladoras y legisladores a los que pidió regresar a sus territorios.

“Sí, proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero las y los legisladores fueron electos por el pueblo y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio y ya no salen de ahí. Son representantes populares.

“Entonces, si están en una Comisión o no, es asunto de ellos, en qué comisión y cómo se eligen. Pero lo que es mi opinión muy personal es que además de estar ahí; creo que ahora las sesiones son martes y miércoles, bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, los que no están en Comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para hablar con la ciudadanía”, expresó Sheinbaum convocando a los diputados y senadores por igual a salir a territorio y “dejar un poco el escritorio”.

Así, Sheinbaum pidió a los legisladores informar en sus distritos hablar con sus electores de iniciativas como la reforma al Poder Judicial y la reforma Energética, entre otras.