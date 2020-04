Travieso Arce sólo peleará con JC Chávez y descarta al Kochulito

abril 15, 2020

México/Notimex. El exboxeador mexicano Jorge “Travieso” Arce dejó en claro que no hará ninguna exhibición con nadie que no sea Julio César Chávez, con lo cual descartó enfrentar a Fernando Montiel o Cristian Mijares.

La semana anterior se habló de una función que organizará Erik “Terrible” Morales para ayudar a la gente más vulnerable y que sufre a causa del COVID-19, y había cierto interés en que el “Travieso” Arce enfrentara al “Kochulito” o al “Diamante”.

“Es totalmente falso, es mentira, yo no voy a hacer exhibiciones con nadie más que con Chávez”, dijo el pentacampeón mundial mexicano en una entrevista el miércoles a través del Facebook de Promociones Zanfer.

Sin caer en polémicas, el pugilista mochiteco comentó que luego de las dos peleas que tuvo con “JC” Chávez se han entendido a la perfección y sólo hará exhibiciones con él.

“Lo dejamos claro y no quiero caer en polémicas, pero no hago exhibiciones con nadie más que con Chávez, ya estamos él y yo, traemos bien armado lo que hacemos, a la gente le gusta y no haré con nadie más que no sea con él”.

De otras peleas de ese tipo para ayudar a gente necesitada, dijo que está dispuesto a colaborar con ellos, ya sea con personas necesitadas a causa del coronavirus o a la juventud, “estoy siempre dispuesto a colaborar”.

El “Travieso” aprovechó para hablar de las peleas más importantes de su carrera, una de ellas memorable al noquear en Corea del Sur a Yo Sam Choi, y calificó a Julio César Chávez como el mejor peleador que ha dado México.

Finalmente, agradecido con Erik “Terrible” Morales y el promotor Fernando Beltrán, quienes le ayudaron cuando él llegó a Tijuana, recordó que su actitud en el ring y la disciplina es lo que lo sacó a flote muchas ocasiones.

“Dijeron que era malo, siempre se me criticó y fui tan malo que fui campeón mundial cinco veces, no sé qué hubiera pasado si hubiera sido bueno peleando, es actitud, condición, perseverancia, disciplina, vale más perseverancia que cualidades”, concluyó.