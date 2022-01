Trayectoria de aspirantes a la Secretaría del Sindicato petrolero es fundamental para designación: Cecilia Sánchez

enero 18, 2022

Redacción/Xalapa. La senadora Cecilia Sánchez, comentó en entrevista que no tiene inconvenientes en que personajes como Ricardo Aldana participen por la designación de Secretario general del sindicato petrolero, puesto que están en su derecho. Lo que si le preocupa es que haya declaraciones como «que no importa el pasado de los aspirantes», puesto que no es posible designar a una persona con historial criminal a un puesto público.