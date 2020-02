Trepidante igualada entre Afouteza y Halcones UV

febrero 16, 2020

Fernando Hernández/Xalapa.- Bravía reacción del Afouteza Xalapa en la cancha del Colegio Americano de Emiliano Zapata ante los Halcones de la Universidad Veracruzana en la octava jornada de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Futbol Juvenil en la Zona Sur de la categoría Sub 17.



Los emplumados ganaban 0-2 al medio tiempo, pero los pupilos de José Baldomar arriesgaron, fueron más ordenados, lograron empatar y estuvieron muy cerca de ganar el encuentro.



Aunque los que sacaron mayor parte del botín fueron los de Max Sosa porque se llevaron el punto extra en la tanda de penales que se fue a la muerte súbita.



Desde el inicio del encuentro Afouteza tuvo más la pelota y la llegada, de a poco los emplumados se asentaron en el campo y fueron más incisivos, al minuto 21 Leonel Zárate aprovechó que el portero César Jaime Aquino rechazó al centro un disparo lejano y sólo empujó para abrir el ostión.



Apenas estaba en proceso de digestión el tanto, cuando un descuido defensivo hizo que le cayera la pelota a Javier Gómez que se fue solo mano a mano ante el portero para ampliar la ventaja al 25′.



Baldomar modificó para el complemento, reforzando el medio campo con Juan Huerta, abriendo el campo y teniendo a Diego Baldomar con mayor rotación de bola, reforzado por Ángel Gordillo.



Las cosas funcionaron.Los de la UV fueron echados atrás. Los locales se pusieron en el marcador gracias a Diego Baldomar, que cobró un tiro libre raso, por debajo de la barrera para tener un gran debut en el certamen al anotar al 56′.



Afouteza se fue aún más encima, pero no fueron contundentes, hasta que Francisco Palacios firmó la igualada al 62′.



Halcones también tuvo sus chances sobre la hora pero ya no dio para más en el tiempo regular y en los penales los emplumados fueron más certeros para sumar el punto extra.



Los de Afouteza viajarán a Córdoba para jugar el sábado venidero en la jornada nueve de la competencia, mientras que los universitarios tendrán jornada de descanso.



El empresario veracruzano Carlos Ferráez Matus acudió al partido como aficionado y al final compartió experiencias futbolísticas con los jugadores, mostrando su apoyo.