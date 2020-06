Trump condena actos violentos y anuncia Ley Marcial en EU

junio 1, 2020

Washington/Notimex. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que si las ciudades o estados “se niegan a tomar las acciones necesarias” frente a los disturbios, desplegará al ejército y “resolverá rápidamente el problema”.

En una declaración rápida en Casa Blanca, Trump dijo que recomendó a todos los gobernadores desplegar la Guardia Nacional “en números suficientes para que dominemos las calles”. Sugirió que si no lo hacen, invocaría una ley que data de 1807 para hacer uso de las Fuerzas Armadas.

El presidente refrendó su postura coercitiva después de que en los últimos días se han suscitado intensas protestas por la muerte del afroamericano George Floyd en manos de la policía, de las cuales muchas han terminado en enfrentamientos entre oficiales y manifestantes, así como en saqueos.

#UltimaHora Mientras el presidente Donald Trump hablaba desde el jardín de rosas de la Casa Blanca, los medios presentes en la rueda de prensa pudieron captar las explosiones cercanas que ocurren mientras las fuerzas de seguridad intentan sofocar las protestas. [Video: CNN] pic.twitter.com/ruQu4Tk97p — Pedro "Peter" Mayorga (@357News) June 2, 2020

Trump también anunció que se encuentra desplegando “a miles de soldados fuertemente armados, personal militar y agentes del orden de la ley para detener los disturbios, saqueos, vandalismo y destrucción de la propiedad”.

Sobre los disturbios registrados la víspera en este capital, Trump dijo que se trató de “una desgracia” y que el toque de queda entraría en vigor desde las 19:00 horas, más fortalecido.

“Voy a movilizar todos los recursos federales disponibles y militares para detener la destrucción y proteger los derechos de la segunda enmienda. Las medidas entrarán en vigor inmediatamente”, señaló el mandatario.

Además, refrendó su condena a Antifa, una organización antifascista y de izquierda, a la cual el presidente no ha dudado en asociar con la “planeación” de los disturbios.

Trump condenó que los monumentos de la capital fueran vandalizados a modo de protesta, así como la muerte de un oficial federal en California el 30 de mayo, sobre la cual aún no se ha determinado si está relacionada con las protestas.

“Estos no son actos de protesta pacífica, son de terror doméstico, la destrucción de vida inocente y a la propiedad. Creación no destrucción, seguridad no anarquía. Justicia, no caos. Es nuestra misión y tendremos éxito. Nuestro país siempre gana”, advirtió Trump.

Previo al mensaje presidencial, se reportó que la policía utilizó gas lacrimógeno contra las personas que se reunieron para manifestar pacíficamente afuera de la Casa Blanca.