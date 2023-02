TSJE sí cuenta con intérpretes de lenguas indígenas: Presidenta

febrero 11, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre informó que en los distritos con población indígena se cuenta con intérpretes de los diferentes dialectos.

Aseguró que la medida se implementó porque de lo contrario se estaría violando los derechos humanos y en automático se procedería a un amparo, lo que llevaría a trabajar doble a los jueces, pues de inmediato se tendrían que reponer todo el procedimiento.

Recientemente, el diputado local Bonifacio Castillo Cruz aseguró que más de 800 personas de pueblos indígenas están recluidas en penales, y permanecen encarcelados por la falta de un intérprete durante su defensa legal.

Pidió al Poder Judicial del Estado atender el tema, pues ante la carencia de intérpretes es que muchas personas están pagando penas que, en la mayoría de los casos, no merecen.

En ese sentido, la magistrada presidenta comentó que, en los distritos judiciales con población mayormente indígena, como Papantla o Zongolica, se cuentan con intérpretes de las diferentes lenguas a los que se les pide su apoyo.

“Yo sí les puedo afirmar que desde el poder judicial somos garantes de los derechos humanos y somos garantes de todas estas situaciones, porque a la postre significa el reponer los procedimientos”, dijo en entrevista.

Comentó que ya se están revisando cuántas personas están encarceladas y revisarán sus procesos judiciales, con la idea de respetar sus derechos humanos y evitar que inocentes estén en la cárcel.

“Cada caso particular se va a revisar, pero lo primero que se hace en una audiencia es que se individualiza y se verifica si pertenece a alguna comunidad indígena y en ese momento se pide el apoyo, de acuerdo al dialecto indígena, y no se lleva la audiencia si no hay traductor; los juzgadores están atentos, porque si no se trabaja dos veces”.