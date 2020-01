¿Tuit ‘predijo’ muerte de Kobe Bryant?

Puebla/OroNoticias. Luego de darse a conocer la muerte del basquetbolista Kobe Bryant en un accidente aéreo, empezó a circular un tuit escrito en el año 2002 en el que se habla de la posible muerte del deportista en las condiciones en las que perdió la vida: al caer un helicóptero.

El usuario del tuit predijo así la trágica muerte del jugador de los Lakers de Los Ángeles; se trata de un mensaje de 2012 en el que un tuitero habría señalado que el exbasquetbolista moriría en un fatal accidente de helicóptero.

Por ello, el tuit escrito hace ocho años se volvió viral hoy, tras conocerse el accidente en el que Bryant murió, junto a su hija y tres personas más.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash