“Tunden” a Elba Esther en Twitter

Xalapa. La maestra Elba Esther Gordillo sorprendió a la comunidad twittera con la recién apertura de su cuenta en la red social, la cual inauguró con un emotivo video donde manifiesta sus mejores deseos para las fiestas decembrinas y su respaldo a las maestras y maestros de México.

¡Hola! Estoy muy contenta de incursionar en las redes sociales y así poderles saludar con el afecto de siempre. No tengan duda mi lugar es y será siempre a lado de las maestras y los maestros de México. Que pasen felices fiestas y un muy exitoso año nuevo. ¡Nos vemos muy pronto! pic.twitter.com/hxbyf0wzqK

Ante la publicación, las reacciones no se hicieron esperar y le dijeron de todo, sin embargo, el que más sorprendió fue el comentario del ex subsecretario de Planeación Turística, Simón Levy-Dabbah.

Como mexicano me avergüenza su “regreso”.

Como ciudadano lucharé para que nunca más ocupe usted una posición de poder.

Tanto daño le ha hecho a 🇲🇽 y de lo que no dudamos es:

las nuevas generaciones de mexicanos no la necesitan ni a su subcultura corrupta.

Felices fiestas 🎄 https://t.co/xTYgIjC2FS