Turista chino pudo traer el coronavirus a México

Redacción/Milenio.- Un portador del coronavirus confirmado en Estados Unidos estuvo en la Ciudad de México, comió tacos, entró a la Catedral Metropolitana y se hospedó en el Hotel Hilton en el Centro Histórico.



Se trata del caso que ha ameritado el monitoreo de los dos conductores de Uber que lo trasladaron desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde también comió en un establecimiento cuyo nombre no recuerda y de 240 usuarios más que abordaron las unidades.



El Departamento de Salud de Estados Unidos informó a la Dirección General de Epidemiología sobre un caso positivo de un turista positivo al coronavirus (2019-nCoV) confirmado el 25 de enero por el laboratorio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que viajó desde Los Ángeles, California, a la Ciudad de México y de hecho, presentó síntomas antes de regresar a EU.

La DGE sugirió a las autoridades sanitarias de todo el país “reforzamiento de medidas de vigilancia epidemiológica, incluidas el seguimiento de contactos por 14 días posteriores a su exposición”.



Se trata de un masculino, cuyas iniciales son Q.L., de ciudadanía China, nacido el 9 de enero de 1982, que viajó del 20 de enero de Los Ángeles a la Ciudad de México, vuelo Delta Airlines 0573 y el 22 de enero de la Ciudad de México a Los Ángeles, vuelo American Airlines 2546.



Los lugares que visitó el 20 de enero una vez que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: tomó Uber al hotel Hilton México City Reforma. Viajó con la familia y con el conductor.

El 21 de enero, desayunó y cenó en el hotel. Todas las comidas fueron en el hotel excepto la del 21 de enero, la cual fue en un pequeño establecimiento de la Ciudad de México.



Ese día, el turista chino positivo y su familia hicieron un recorrido por áreas históricas. Caminó del Hotel Hilton a una “calle vieja histórica”, alrededor de 1 o 2 kilómetros; entraron a la Catedral Metropolitana.



“Entraron a un museo y a una tienda, pero no recuerdan sus nombres. Comida durante recorrido fueron tacos. La familia no recuerda el nombre del restaurante. La aparición de síntomas por la tarde-noche” de ese 21 de enero.



El 22 de enero tomaron el vuelo AA 2546 de Ciudad de México a Los Ángeles. Para llegar a la terminal aérea tomaron un Uber y en el AICM comieron en un restaurante del cual no recuerda el nombre.