Turistas golpean con palos a una foca para que niños se tomen fotos #Video

Debate. Un grupo de turistas en la playa de Kuryk, Kazajistán, fue captado mientras agredían con palos a una pobre foca para que los niños se pudieran fotografiar con ella.

Una grabación de los hechos comenzó a circular en redes sociales, desatando la indignación de miles de internautas, quienes pidieron en repetidas ocasiones que se castigara a los responsables.

De acuerdo a información de algunos testigos, el animal fue golpeado hasta que de desmayó y posteriormente las personas lo arrojaron de vuelta al mar, sin embargo, se desconoce si sobrevivió.

Hasta el momento no exista una versión oficial por parte de las autoridades, pero diversos colectivos en contra del maltrato animal se han manifestado.

Village of #Kuryk, #Kazakhstan.

A group of holidaymakers attacked a seal with sticks and rocks when it approached to the shore. The brutal attack lasted till the seal passed out. It was pulled out the water so the kids could take pics and have fun with it according to a witness pic.twitter.com/YlJSRuX1Rq