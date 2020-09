Tuvimos saldo blanco; Zongolica es un municipio organizado: Alcalde

septiembre 15, 2020

Redacción/Xalapa.- El alcalde de Zongolica Juan Carlos Mezhua platicó sobre las afectaciones que sufrió su región con las lluvias de los últimos días.

“Muy desastrosas… fue de las lluvias más fuertes en los últimos 5 años y nos causaron destrozos muy importantes en las diferentes carreteras… tuvimos 49 deslaves, 25 comunidades incomunicadas, 35 viviendas afectadas, 3 escuelas, 1 clínica… pero gracias a dios ya estamos avanzando muchísimo en resolver la mayoría de las cosas y esperamos este jueves ya reabrir todas las comunidades”, relató

“Tenemos mil 200 policías comunitarios, tenemos un sistema de protección civil probado y funcionando todo el tiempo… y lo más importante no tuvimos ni una sola víctima.. logramos saldo blanco”, celebró el alcalde.

“Zongolica ha demostrado una vez más que es un municipio organizado y eso funciona, estamos capacitados para resolver este tipo de emergencias, solíamos ser nota de inundaciones pero ahora ya no, hemos logrado que no se genere ninguna inundación… y todo esto lo trabajamos solo, no solicité ninguna ayuda ni tampoco me la ofrecieron”.

Referente a la rifa del caballo “El aborígen” aseguró que es con la finalidad de obtener dinero para pavimentar una calle que desea dejar lista antes de que termine su ayuntamiento.

Explicó cómo funciona “La Milpa del Amor” en Zongolica donde montas un caballo, invitas a una mujer a subirse y se van a cabalgar juntos por las milpas; “es una tradición romántica de la región de Zongolica, aunque mucho lo vieron con morbo y lo relacionaron con la violencia hacia la mujer pero no es tal cosa”, finalizó.